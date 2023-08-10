В ЛДПР не стали комментировать иск Эйдельштейна о признании сыном Жириновского

В ЛДПР отказались комментировать решение Никулинского районного суда, который не стал рассматривать иск Олега Эйдельштейна о признании его сыном Владимира Жириновского, сообщает «Газета.Ru».

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По словам главы пресс-службы фракции ЛДПР в Госдуме Александра Дюпина, партия семейными делами Владимира Жириновского не занимается.

Ранее стало известно, что сына Жириновского арестовали на 15 суток, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СынИскЛДПРВладимир Жириновский

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