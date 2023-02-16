СМИ: Внебрачный сын Жириновского напал на полицейского в центре Москвы

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн напал на полицейского после дебоша в ресторане "Ткемали" в центре Москвы, сообщает телеграм-канал Baza.

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36-летний сын политика отмечал День всех влюбленных в заведении на Пушечной улице, в разгар веселья он устроил скандал, из-за чего сотрудники ресторана были вынуждены вызвать полицию.

Однако прибывшие оперативники не смогли остудить пыл дебошира, в итоге его доставили в отделение, где он продолжил конфликтовать. Там он, по словам полицейских, ударил лейтенанта кулаком в грудь, у представителя власти зафиксирован ушиб в области правой ключицы.

На хулигана составили административку, а за драку с полицейским Эйдельштейну может грозить уголовное дело. Сейчас его действия проверяют в Следственном комитете.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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