В Латвии заявили о планах выслать более тысячи россиян

«Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы можем сказать им только: "Вы должны уехать, потому что ни один из 12 пунктов закона к вам не относится"», — отметила Розе в эфире телеканала TV3.

В допустимые сроки около 15,5 тысячи граждан РФ подали заявления на постоянный ВНЖ, 3 тысячи — на временные документы. Тех, кто «ничего не сделал» или не смог сдать экзамен по латышскому, около 2,5 тысячи. Власти намерены проверить, не уехала ли часть из этих граждан в Россию через другие страны Евросоюза.

Тем, кто подлежит выдворению, предоставят 30 дней на выезд. При наличии особых обстоятельств этот срок могут продлить до года.

