В Латвии заявили о планах выслать более тысячи россиян

Латвия может выслать более тысячи граждан России, которые не подали документы на вид на жительство либо не сдали экзамен по латышскому языку до 30 ноября. Об этом заявила глава управления по делам гражданства и миграции республики Майра Розе.

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«Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы можем сказать им только: "Вы должны уехать, потому что ни один из 12 пунктов закона к вам не относится"», — отметила Розе в эфире телеканала TV3.

В допустимые сроки около 15,5 тысячи граждан РФ подали заявления на постоянный ВНЖ, 3 тысячи — на временные документы. Тех, кто «ничего не сделал» или не смог сдать экзамен по латышскому, около 2,5 тысячи. Власти намерены проверить, не уехала ли часть из этих граждан в Россию через другие страны Евросоюза.

Тем, кто подлежит выдворению, предоставят 30 дней на выезд. При наличии особых обстоятельств этот срок могут продлить до года.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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