СМИ: Путин передал Трампу портрет от Никаса Сафронова

Сафронов в беседе с CNN пояснил, что стремился запечатлеть «храбрость и несгибаемость» Трампа, подчеркнув его символическую стойкость в момент угрозы.

По словам художника, он отказался от гонорара, поскольку считает, что произведение искусства может способствовать улучшению диалога между Москвой и Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».

