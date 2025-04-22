СМИ: Путин передал Трампу портрет от Никаса Сафронова
Портрет бывшего президента США Дональда Трампа, написанный народным художником России Никасом Сафроновым, был передан американскому лидеру от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, картина изображает Трампа с поднятым кулаком, следами крови на лице и фоном в виде американского флага и Статуи Свободы. Сюжет отсылает к покушению, совершенному в Пенсильвании во время предвыборного выступления 13 июля 2024 года.
Сафронов в беседе с CNN пояснил, что стремился запечатлеть «храбрость и несгибаемость» Трампа, подчеркнув его символическую стойкость в момент угрозы.
По словам художника, он отказался от гонорара, поскольку считает, что произведение искусства может способствовать улучшению диалога между Москвой и Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».
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