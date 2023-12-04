Путин предупредил власти Латвии об ответе за «свинское отношение» к людям

Власти Латвии столкнутся с ответом, если продолжат обращаться с населением «по-свински», сказал президент России Владимир Путин в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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Глава государства напомнил, что около 40% населения Латвии составляли русскоязычные. Если власти страны продолжат плохо обращаться с этими людьми, то столкнутся с ответным отношением, считает Путин.

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В октябре сообщалось, что Латвия может депортировать более трех тысяч россиян, не подавших документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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