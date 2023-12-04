Путин предупредил власти Латвии об ответе за «свинское отношение» к людям

Глава государства напомнил, что около 40% населения Латвии составляли русскоязычные. Если власти страны продолжат плохо обращаться с этими людьми, то столкнутся с ответным отношением, считает Путин.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что Рига не планирует полностью закрывать границу с РФ по примеру Финляндии

В октябре сообщалось, что Латвия может депортировать более трех тысяч россиян, не подавших документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, передает «Радиоточка НСН».

