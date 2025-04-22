Украинская армия совершила массированную атаку на Белгородскую область

В частности, получил повреждения частный дом из-за сброса с дрона боеприпаса в хуторе Шаховка. Атаке БПЛА также подверглось село Грузское, где были повреждены надворная постройка и забор.

Крыша производства разрушена в населенном пункте Илек-Кошары из-за детонации дрона. Кроме того, легковые автомобили и предприятие повредили в селе Новая Таволжанка семь беспилотников.

Также получили повреждения частные домовладения в населенных пунктах Графовка, Октябрьский и Чайки.

Ранее украинский беспилотник был ликвидирован в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

