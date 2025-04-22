Украинская армия совершила массированную атаку на Белгородскую область
Украинская армия совершила массированную атаку беспилотниками на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
В частности, получил повреждения частный дом из-за сброса с дрона боеприпаса в хуторе Шаховка. Атаке БПЛА также подверглось село Грузское, где были повреждены надворная постройка и забор.
Крыша производства разрушена в населенном пункте Илек-Кошары из-за детонации дрона. Кроме того, легковые автомобили и предприятие повредили в селе Новая Таволжанка семь беспилотников.
Также получили повреждения частные домовладения в населенных пунктах Графовка, Октябрьский и Чайки.
Ранее украинский беспилотник был ликвидирован в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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