Температура воздуха в Москве побила рекорд 1995 года

22 апреля стал самым теплым днем за последние тридцать лет, об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Репетиция лета»: В Москве средняя температура до конца апреля превысит 20 градусов

По информации метеоролога, воздух в столице прогрелся до 23,3 градусов тепла. Это самый высокий показатель с 1995 года. Тогда столбик термометра поднялся до такой же отметки. Синоптик допустил, что новые рекорды еще возможны, так как в Москве сохраняется теплая погода.

Апрель 2025 года может стать одним из самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений. Его средняя температура составляет + 13,1 градусов. Рекордный показатель на данный момент был в 2000 году. Тогда в среднем воздух прогревался до +11,1 градусов.

Ранее в Москве был побит температурный рекорд для 19 апреля, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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