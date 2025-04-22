Температура воздуха в Москве побила рекорд 1995 года
22 апреля стал самым теплым днем за последние тридцать лет, об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По информации метеоролога, воздух в столице прогрелся до 23,3 градусов тепла. Это самый высокий показатель с 1995 года. Тогда столбик термометра поднялся до такой же отметки. Синоптик допустил, что новые рекорды еще возможны, так как в Москве сохраняется теплая погода.
Апрель 2025 года может стать одним из самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений. Его средняя температура составляет + 13,1 градусов. Рекордный показатель на данный момент был в 2000 году. Тогда в среднем воздух прогревался до +11,1 градусов.
Ранее в Москве был побит температурный рекорд для 19 апреля, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru