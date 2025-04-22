СМИ: США предложат закрепить статус Крыма за Россией и заморозить фронт

США планируют озвучить на встрече в Лондоне 23 апреля предложение о признании Крыма частью России и замораживании текущей линии фронта как основы для возможного мирного соглашения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с позицией американской стороны.

По данным издания, инициатива предполагает, что Украина и европейские партнеры согласятся на закрепление существующих границ при условии предоставления Киеву гарантий безопасности и запуска программ по послевоенному восстановлению.

СМИ: США готовы признать Крым российским

Один из западных чиновников, опрошенных газетой, охарактеризовал давление, оказываемое на украинскую сторону, как «поразительное».

Газета указывает, что такие предложения обсуждаются среди союзников Украины на фоне стремления Запада найти политическое решение конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
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