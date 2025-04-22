СМИ: США предложат закрепить статус Крыма за Россией и заморозить фронт

США планируют озвучить на встрече в Лондоне 23 апреля предложение о признании Крыма частью России и замораживании текущей линии фронта как основы для возможного мирного соглашения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с позицией американской стороны.

По данным издания, инициатива предполагает, что Украина и европейские партнеры согласятся на закрепление существующих границ при условии предоставления Киеву гарантий безопасности и запуска программ по послевоенному восстановлению.