СМИ: При взрыве во Владимирской области пострадал один человек

Сообщается, что пострадавший проживает в одном из населенных пунктов, находящихся близ воинской части, где произошла детонация боеприпасов.

Во время прилета снаряда мужчина получил минно-взрывную травму, его госпитализировали. Данных о других пострадавших пока нет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после взрыва во Владимирской области началась эвакуация жителей населенных пунктов Барсово и Мирный.

