СМИ: При взрыве во Владимирской области пострадал один человек

Один человек пострадал в Киржачском районе Владимирской области в результате взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Детонация боеприпасов произошла в воинской части во Владимирской области

Сообщается, что пострадавший проживает в одном из населенных пунктов, находящихся близ воинской части, где произошла детонация боеприпасов.

Во время прилета снаряда мужчина получил минно-взрывную травму, его госпитализировали. Данных о других пострадавших пока нет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после взрыва во Владимирской области началась эвакуация жителей населенных пунктов Барсово и Мирный.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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