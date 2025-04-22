СМИ: При взрыве во Владимирской области пострадал один человек
22 апреля 202519:38
Один человек пострадал в Киржачском районе Владимирской области в результате взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Сообщается, что пострадавший проживает в одном из населенных пунктов, находящихся близ воинской части, где произошла детонация боеприпасов.
Во время прилета снаряда мужчина получил минно-взрывную травму, его госпитализировали. Данных о других пострадавших пока нет.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после взрыва во Владимирской области началась эвакуация жителей населенных пунктов Барсово и Мирный.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин отметил теплое отношение папы Франциска к России
- СМИ: При взрыве во Владимирской области пострадал один человек
- СМИ: США предложат закрепить статус Крыма за Россией и заморозить фронт
- Майкла Джордана назвали самым богатым спортсменом в истории
- Температура воздуха в Москве побила рекорд 1995 года
- В Таиланде умер россиянин, которого готовили к эвакуации в Тюмень
- Минобороны: Украинские войска атаковали Крым
- AliExpress назвал самые популярные в России наушники
- В Москве были задержаны подростки, жестоко избившие восьмиклассника
- Китайские врачи вживили в человека «чип трезвости»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru