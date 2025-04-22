Путин отметил теплое отношение папы Франциска к России

Президент России Владимир Путин заявил, что папа Римский Франциск на протяжении понтификата проявлял доброе отношение к России и выстраивал с ней конструктивные связи. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.

По словам Путина, у него было несколько личных встреч с понтификом, и на их основе он может утверждать, что Франциск относился к России с теплотой.

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Глава государства подчеркнул, что отношения между Ватиканом и Москвой при папе Франциске развивались в духе доброжелательности.

Папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял Римско-католическую церковь с марта 2013 года. Прощание с понтификом состоится 27 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. Начало церемонии запланировано на 10:00 по местному времени (11:00 мск), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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