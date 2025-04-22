Путин отметил теплое отношение папы Франциска к России
Президент России Владимир Путин заявил, что папа Римский Франциск на протяжении понтификата проявлял доброе отношение к России и выстраивал с ней конструктивные связи. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.
По словам Путина, у него было несколько личных встреч с понтификом, и на их основе он может утверждать, что Франциск относился к России с теплотой.
Глава государства подчеркнул, что отношения между Ватиканом и Москвой при папе Франциске развивались в духе доброжелательности.
Папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял Римско-католическую церковь с марта 2013 года. Прощание с понтификом состоится 27 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. Начало церемонии запланировано на 10:00 по местному времени (11:00 мск), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей семи населенных пунктов эвакуируют во Владимирской области
- Роспотребнадзор выявил рост эффективности контроля за маркировкой
- Избивших восьмиклассника подростков исключили из школы в Москве
- СМИ: Путин передал Трампу портрет от Никаса Сафронова
- Украинская армия совершила массированную атаку на Белгородскую область
- Путин отметил теплое отношение папы Франциска к России
- СМИ: При взрыве во Владимирской области пострадал один человек
- СМИ: США предложат закрепить статус Крыма за Россией и заморозить фронт
- Майкла Джордана назвали самым богатым спортсменом в истории
- Температура воздуха в Москве побила рекорд 1995 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru