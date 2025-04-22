Путин отметил теплое отношение папы Франциска к России

Президент России Владимир Путин заявил, что папа Римский Франциск на протяжении понтификата проявлял доброе отношение к России и выстраивал с ней конструктивные связи. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.

По словам Путина, у него было несколько личных встреч с понтификом, и на их основе он может утверждать, что Франциск относился к России с теплотой.