В Кузбассе продлевают режим самоизоляции и вводят электронные пропуска

Кроме того, начинается работа над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции, объявил глава региона. Её будут поэтапно вводить с 5 мая.

В Кузбассе выявлено 103 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 11 человек, одна пациентка скончалась. По оценке Цивилёва, скорость распространения инфекции пока невысокая, но ситуация напряжённая.

