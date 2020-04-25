В Кузбассе продлевают режим самоизоляции и вводят электронные пропуска

Власти Кузбасса продлевают действие рекомендации по самоизоляции, введённой с 31 марта. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в телеобращении к жителям региона. По его словам, режим повышенной готовности будет продлён до 4 мая включительно, сообщают местные СМИ.

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Кроме того, начинается работа над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции, объявил глава региона. Её будут поэтапно вводить с 5 мая.

В Кузбассе выявлено 103 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 11 человек, одна пациентка скончалась. По оценке Цивилёва, скорость распространения инфекции пока невысокая, но ситуация напряжённая.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:самоизоляцияКузбассКоронавирус
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