Панов: Распространите в регионах московские доходы, а потом уже и пропуска
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы страны.
Вадим Панов: «На месте всех регионов страны я бы предложил для начала распространить на них те же самые доходы, которые получают московская мэрия и Москва в целом. И тогда уже распространять на них и расходы по созданию цифровых пропусков. Мне кажется, это было бы справедливо», – говорит в интервью НСН Вадим Панов.
В России разрабатывают платформу для решения споров при онлайн-покупках
В России разрабатывают онлайн-платформу для урегулирования досудебных споров, возникающих при покупке товаров и услуг в Сети. По задумке, это позволит эффективнее защищать права потребителей при онлайн-покупке.
Вадим Панов: «Честно говоря, я приветствую эту новость. Поскольку, так получилось, что однажды сам стал жертвой сетевых мошенников и с большим трудом вышел из той ситуации. Да, как ни печально это звучит, но сеть предоставляет не только возможность честно работать, но и мошенничать», – отмечает писатель в эфире НСН.
Стали известны самые популярные аудиокниги россиян на самоизоляции
Названы аудиокниги, которые россияне чаще всего слушают на самоизоляции. Это издания по психологии, управлению личными финансами и решению семейных проблем. Такие данные получены в результате исследования сервиса аудиокниг Storytel.
Вадим Панов: «И в этом, как вы сами понимаете, нет ничего удивительного. Я очень хочу, чтобы известная сетевая шутка, а может быть не шутка, что после карантина нас всех ожидает всплеск разводов, оказалась неправдой. Заботьтесь друг о друге, будьте толерантны друг к другу, хоть я и ненавижу это слово, и если для этого вам нужно читать книги по психологии, читайте, слушайте, а главное используйте прочитанные советы», – комментирует он для слушателей НСН.
Названы классические композиции, помогающие успешно сдать экзамены
Американские ученые назвали ТОП-3 мелодии, которые помогают успешно сдать экзамены. Это первая часть «Лунной сонаты» Бетховена, «Весна» из цикла «Времена года» Вивальди и Ноктюрн Шопена.
Вадим Панов: «Эта новость мистическим образом сплелась с книгой, которую я сейчас пишу. И в ней, дословная цитата, написано – «умному человеку нужны сложные и умные симфонические мелодии, а не простенькие из трех аккордов, прилипчивые, попсовые песенки, которые распространились сейчас». Если вы хотите быть умным, читайте серьезные книги и слушайте серьезную музыку», – советует Вадим Панов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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