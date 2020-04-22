Панов: Распространите в регионах московские доходы, а потом уже и пропуска

Вадим Панов: «И в этом, как вы сами понимаете, нет ничего удивительного. Я очень хочу, чтобы известная сетевая шутка, а может быть не шутка, что после карантина нас всех ожидает всплеск разводов, оказалась неправдой. Заботьтесь друг о друге, будьте толерантны друг к другу, хоть я и ненавижу это слово, и если для этого вам нужно читать книги по психологии, читайте, слушайте, а главное используйте прочитанные советы», – комментирует он для слушателей НСН.

