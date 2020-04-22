Панов: Распространите в регионах московские доходы, а потом уже и пропуска

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы страны. 

Вадим Панов: «На месте всех регионов страны я бы предложил для начала распространить на них те же самые доходы, которые получают московская мэрия и Москва в целом. И тогда уже распространять на них и расходы по созданию цифровых пропусков. Мне кажется, это было бы справедливо», – говорит в интервью НСН Вадим Панов.

2

В России разрабатывают платформу для решения споров при онлайн-покупках

В России разрабатывают онлайн-платформу для урегулирования досудебных споров, возникающих при покупке товаров и услуг в Сети. По задумке, это позволит эффективнее защищать права потребителей при онлайн-покупке.

Вадим Панов: «Честно говоря, я приветствую эту новость. Поскольку, так получилось, что однажды сам стал жертвой сетевых мошенников и с большим трудом вышел из той ситуации. Да, как ни печально это звучит, но сеть предоставляет не только возможность честно работать, но и мошенничать», – отмечает писатель в эфире НСН.

3

Стали известны самые популярные аудиокниги россиян на самоизоляции

Названы аудиокниги, которые россияне чаще всего слушают на самоизоляции. Это издания по психологии, управлению личными финансами и решению семейных проблем. Такие данные получены в результате исследования сервиса аудиокниг Storytel.

Вадим Панов: «И в этом, как вы сами понимаете, нет ничего удивительного. Я очень хочу, чтобы известная сетевая шутка, а может быть не шутка, что после карантина нас всех ожидает всплеск разводов, оказалась неправдой. Заботьтесь друг о друге, будьте толерантны друг к другу, хоть я и ненавижу это слово, и если для этого вам нужно читать книги по психологии, читайте, слушайте, а главное используйте прочитанные советы», – комментирует он для слушателей НСН.

4

Названы классические композиции, помогающие успешно сдать экзамены

Американские ученые назвали ТОП-3 мелодии, которые помогают успешно сдать экзамены. Это первая часть «Лунной сонаты» Бетховена, «Весна» из цикла «Времена года» Вивальди и Ноктюрн Шопена.

Вадим Панов: «Эта новость мистическим образом сплелась с книгой, которую я сейчас пишу. И в ней, дословная цитата, написано – «умному человеку нужны сложные и умные симфонические мелодии, а не простенькие из трех аккордов, прилипчивые, попсовые песенки, которые распространились сейчас». Если вы хотите быть умным, читайте серьезные книги и слушайте серьезную музыку», – советует Вадим Панов в беседе с НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Авторские НовостиВадим Панов
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