В Курской области запретили склонение женщин к абортам
Склонять женщин к абортам запретили в Курской области. Соответствующий законопроект приняли депутаты областной думы.
ПО словам министра здравоохранения региона Екатерины Письменной, законопроект предполагает запрет пропаганды абортов и образа жизни чайлдфри, например, агрессивной информации об этом в социальных сетях.
Штраф за нарушение запрета составит от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, а юридическим лицам в случае нарушения закона придется выложить от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, напоминает «Радиоточка НСН». По её словам, несмотря на это цифры пока остаются «очень тревожными», однако запрещать аборты и криминализировать законодательство власти не намерены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru