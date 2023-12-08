В Курской области запретили склонение женщин к абортам

ПО словам министра здравоохранения региона Екатерины Письменной, законопроект предполагает запрет пропаганды абортов и образа жизни чайлдфри, например, агрессивной информации об этом в социальных сетях.



Штраф за нарушение запрета составит от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, а юридическим лицам в случае нарушения закона придется выложить от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, напоминает «Радиоточка НСН». По её словам, несмотря на это цифры пока остаются «очень тревожными», однако запрещать аборты и криминализировать законодательство власти не намерены.

