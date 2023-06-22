В Курской области запретили массовые мероприятия
На территории Курской области временно запретили проведение массовых мероприятий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
Запрет вводится для усиления охраны общественного порядка. Исключения составляют мероприятия органов публичной власти, посвященные государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам.
Мера будет действовать до снятия режима среднего уровня реагирования, говорится в документе.
Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов со стороны Украины. По его словам. без света осталась часть домов в поселке Глушково, передает «Радиоточка НСН».
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