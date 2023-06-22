В Курской области запретили массовые мероприятия

На территории Курской области временно запретили проведение массовых мероприятий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

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Запрет вводится для усиления охраны общественного порядка. Исключения составляют мероприятия органов публичной власти, посвященные государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам.

Мера будет действовать до снятия режима среднего уровня реагирования, говорится в документе.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов со стороны Украины. По его словам. без света осталась часть домов в поселке Глушково, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:ЗапретКурская Область

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