СМИ: ВСУ пытались атаковать оборонный завод в Брянской области

Украинская армия предприняла попытку атаки на оборонный завод в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, ВСУ запустили беспилотник самолетного типа в сторону энергоподстанции предприятия в поселке Суземка, однако средства ПВО сбили дрон. Обломки БПЛА рухнули в поле.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Новой Москве мужчина голыми руками поймал беспилотник, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:Брянская ОбластьВСУ

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