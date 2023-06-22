СМИ: ВСУ пытались атаковать оборонный завод в Брянской области
22 июня 202317:47
Украинская армия предприняла попытку атаки на оборонный завод в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, ВСУ запустили беспилотник самолетного типа в сторону энергоподстанции предприятия в поселке Суземка, однако средства ПВО сбили дрон. Обломки БПЛА рухнули в поле.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в Новой Москве мужчина голыми руками поймал беспилотник, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru