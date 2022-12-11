В Курской области решили запретить продажу фейерверков до конца февраля
Власти Курской области с понедельника и до конца января решили запретить продажу и запуск фейерверков на фоне действия «желтого уровня» террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется «желтый уровень» террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области», - заявил глава приграничного региона.
Старовойт пообещал совместно с органами местного самоуправления и федеральными структурами в рамках имеющихся полномочий держать этот вопрос на контроле и предпринять необходимые меры для реализации установленного запрета. Глава Курской области призвал к пониманию и ответственности курян об общей безопасности.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника в районе местного аэродрома, в результате загорелся нефтенакопитель, напоминает RT.
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