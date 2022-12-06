Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили еще на 15 суток
Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлен еще на 15 суток. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Во вторник губернатор провел заседание антитеррористической комиссии, пишет RT.
«Принято решение продлить желтый уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня еще на 15 суток», — написал Старовойт в Telegram.
Ранее глава Курской области сообщил об атаке беспилотника в районе местного аэродрома, в результате загорелся нефтенакопитель, отмечает «Свободная пресса».
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