Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили еще на 15 суток

Москва передала в регионы почти 800 единиц транспорта Врачи общей практики в Москве начали обучение по трем новым направлениям Более 600 семей с детьми с особенностями развития в столице получили услуги ранней помощи Врачи из ЛНР проходят стажировку в НИИ им. Рошаля Новый центр отдыха создали в районе Битцевского леса