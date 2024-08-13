В Курской области опровергли информацию о том, что ВСУ дошли до Льгова

Распостраняемая в мессенджере Telegram информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы дошли до города Льгова, не соответствуют действительности. Об этом администрация Льговского района заявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Алаудинов: Большая часть зашедших в РФ сил ВСУ уже уничтожена

В сообщении говорится, что украинская армия продвигается вглубь России «с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями».

«Они не стали доверять компьютерным технологиям и просто изготовили макет дорожного знака с надписью «Льгов». Самопальный указатель получился маленький, куцый и закрепленный только на одной ножке», - указали в администрации.

Власти Льговского района также добавили, что настоящие знаки, изготовленные в соответствии с ГОСТ, более крупные и «крепятся на двух опорах».

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что фигурантами уголовного дела о терроризме, которое было возбуждено по факту нападения на Курскую область, стали командиры двух воинских частей ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фейк
ТЕГИ:СпецоперацияФейкФейковые НовостиВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры