В Курской области опровергли информацию о том, что ВСУ дошли до Льгова

В сообщении говорится, что украинская армия продвигается вглубь России «с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями».

«Они не стали доверять компьютерным технологиям и просто изготовили макет дорожного знака с надписью «Льгов». Самопальный указатель получился маленький, куцый и закрепленный только на одной ножке», - указали в администрации.

Власти Льговского района также добавили, что настоящие знаки, изготовленные в соответствии с ГОСТ, более крупные и «крепятся на двух опорах».

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что фигурантами уголовного дела о терроризме, которое было возбуждено по факту нападения на Курскую область, стали командиры двух воинских частей ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

