В Курской области опровергли информацию о том, что ВСУ дошли до Льгова
Распостраняемая в мессенджере Telegram информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы дошли до города Льгова, не соответствуют действительности. Об этом администрация Льговского района заявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении говорится, что украинская армия продвигается вглубь России «с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями».
«Они не стали доверять компьютерным технологиям и просто изготовили макет дорожного знака с надписью «Льгов». Самопальный указатель получился маленький, куцый и закрепленный только на одной ножке», - указали в администрации.
Власти Льговского района также добавили, что настоящие знаки, изготовленные в соответствии с ГОСТ, более крупные и «крепятся на двух опорах».
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что фигурантами уголовного дела о терроризме, которое было возбуждено по факту нападения на Курскую область, стали командиры двух воинских частей ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru