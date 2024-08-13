Алаудинов: Большая часть зашедших в РФ сил ВСУ уже уничтожена
Большая часть украинских сил и средств, которые зашли на территорию России, уничтожена. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.
По словам генерал-майора, на Курском направлении Вооруженные силы РФ контролируют все участки, где передвигается противник.
«Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов», - указал командир «Ахмата».
Ранее Алаудинов рассказал, что ВСУ несут большие потери в Курской области. По его словам, российские силы «наделали очень много шума, противник визжит».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов: Большая часть зашедших в РФ сил ВСУ уже уничтожена
- На форуме «Армия-2024» подписали госконтракты почти на 500 млрд рублей
- В регионах с режимом КТО усилили меры по защите населения
- Курская АЭС объявила о штатном режиме работы
- В МЧС опровергли данные о предстоящей эвакуации в Брянской области
- Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента
- Штормовое предупреждение объявлено на Кубани 14 августа
- Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 29,1%
- Глава ФСБ сообщил о предотвращении с начала года 110 терактов в России
- Сотрудницу части Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru