Алаудинов: Большая часть зашедших в РФ сил ВСУ уже уничтожена

Большая часть украинских сил и средств, которые зашли на территорию России, уничтожена. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

По словам генерал-майора, на Курском направлении Вооруженные силы РФ контролируют все участки, где передвигается противник.

«Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов», - указал командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов рассказал, что ВСУ несут большие потери в Курской области. По его словам, российские силы «наделали очень много шума, противник визжит».

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ФОТО: РИА Новости
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