Смирнов: Власти не знают о судьбе двух тысяч человек в Курской области
Власти Курской области не знают о судьбе почти двух тысяч жителей региона. Об этом доложил врио губернатора области Алексей Смирнов президенту Владимиру Путину, передает РИА Новости.
Как отметил Смирнов, в контролируемой украинскими боевиками зоне оказались 28 населенных пунктов.
«Это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем», — подчеркнул руководитель региона.
Кроме того, врио губернатора рассказал, что не все жители уезжают из приграничных населенных пунктов.
Ранее Смирнов заявил, что в ходе атак ВСУ в Курской области погибли 12 мирных граждан, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru