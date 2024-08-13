Смирнов: Власти не знают о судьбе двух тысяч человек в Курской области

Как отметил Смирнов, в контролируемой украинскими боевиками зоне оказались 28 населенных пунктов.

«Это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем», — подчеркнул руководитель региона.

Кроме того, врио губернатора рассказал, что не все жители уезжают из приграничных населенных пунктов.

Ранее Смирнов заявил, что в ходе атак ВСУ в Курской области погибли 12 мирных граждан, пишет Ura.ru.

