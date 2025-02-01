В Курской области без вести прокали более двух тысяч человек
1 февраля 202520:07
В Курской области уточнили список пропавших без вести, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Там уточнили, что на сегодняшний день в списке более двух тысяч граждан.
В региональном правительстве также подчеркнули, что распространяемая в СМИ и соцсетях информация о резком увеличении числа жителей Курской области, утративших связь с родственниками, некорректна. Сверка данных продолжается.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что при атаке ВСУ был ранен мирный житель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Курской области без вести прокали более двух тысяч человек
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru