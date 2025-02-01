В Курской области без вести прокали более двух тысяч человек

В Курской области уточнили список пропавших без вести, сообщили в пресс-службе правительства региона.

За сутки потери ВСУ в Курской области превысили 155 военнослужащих

Там уточнили, что на сегодняшний день в списке более двух тысяч граждан.

В региональном правительстве также подчеркнули, что распространяемая в СМИ и соцсетях информация о резком увеличении числа жителей Курской области, утративших связь с родственниками, некорректна. Сверка данных продолжается.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что при атаке ВСУ был ранен мирный житель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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