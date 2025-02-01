За сутки потери ВСУ в Курской области превысили 155 военнослужащих

Украинская сторона в Курской области за сутки потеряла свыше 155 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

В Курской области уничтожили две ракеты ВСУ

За все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли боле 56,5 тысячи военнослужащих.

Ранее российские военные уничтожили украинскую разведывательную группу из семи человек в районе населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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