В Курске заочно приговорили начальника сумского СИЗО к 13 годам колонии
Курский областной суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы начальника следственного изолятора в Сумах Игоря Яковлева, обвинив его в жестоком обращении с военнопленными и мирными жителями.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, речь идет о двух эпизодах, подпадающих под ч. 1 со. 356 УК.
Следствие установило, что, занимая должность, Яковлев допустил насилие, унижающее и оскорбительное обращение с военнопленными и одним гражданским лицом, в том числе со стороны сотрудников СБУ и Нацгвардии Украины.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме, приговор вынесен заочно. Сейчас Яковлев находится в федеральном и международном розыске, мера пресечения — заключение под стражу. Наказание предстоит отбывать в колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Синема парк» и «Формула кино» подали иски к Sony на 578 миллионов
- Ложка нектара в бочке дегтя: Как с помощью меда вылечить глаза
- Самолет спецотряда «Россия» прибыл на Аляску перед встречей Путина и Трампа
- В Курске заочно приговорили начальника сумского СИЗО к 13 годам колонии
- Роскомнадзор заблокировал три трека Гуфа из альбома «Город дорог»
- Интерес женщин к триллерам объяснили попыткой спрятаться от реальности
- Трамп заявил, что Россия и Украина должны договориться сами
- «Проверить не сможем!»: Благодаря чему в России случилось минимальное за 15 лет число ДТП
- Минюст внес «Репортеров без границ» в перечень нежелательных организаций
- Песков призвал не пытаться предугадать итог встречи Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru