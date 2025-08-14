В Курске заочно приговорили начальника сумского СИЗО к 13 годам колонии

Курский областной суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы начальника следственного изолятора в Сумах Игоря Яковлева, обвинив его в жестоком обращении с военнопленными и мирными жителями.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, речь идет о двух эпизодах, подпадающих под ч. 1 со. 356 УК.