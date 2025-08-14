В Курске заочно приговорили начальника сумского СИЗО к 13 годам колонии

Курский областной суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы начальника следственного изолятора в Сумах Игоря Яковлева, обвинив его в жестоком обращении с военнопленными и мирными жителями.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, речь идет о двух эпизодах, подпадающих под ч. 1 со. 356 УК.

Экс-военнослужащего заочно приговорили к пожизненному за поджог корабля

Следствие установило, что, занимая должность, Яковлев допустил насилие, унижающее и оскорбительное обращение с военнопленными и одним гражданским лицом, в том числе со стороны сотрудников СБУ и Нацгвардии Украины.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, приговор вынесен заочно. Сейчас Яковлев находится в федеральном и международном розыске, мера пресечения — заключение под стражу. Наказание предстоит отбывать в колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПриговорСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры