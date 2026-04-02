В Курске банда за взятки обещала службу в ЧВК вместо Минобороны и убивала недовольных
Следственный комитет России и ФСБ расследуют деятельность частной военной компании «Ястреб» и ее основателя Алексея Марущенко, сообщает «Коммерсант».
Они вместе с сообщниками обманул как минимум 95 человек. Марущенко обещал службу в ЧВК, но в итоге присваивал себе деньги, а недовольных — убивал. В настоящее время все фигуранты дела находятся под стражей, им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, вымогательстве, убийстве, незаконном обороте оружия и взрывчатки.
Следствие считает, что вербовщики обещали желающим поступить на службу по контракту, проходить которую они будут в ЧВК «Ястреб» — с более выгодными условиями. Деньги новобранцев организаторы присваивали себе, никакой службы в ЧВК они не предоставляли, а подписавшие контракт оказывались в обычных воинских частях.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что комплектование российских Вооруженных Сил идёт «вполне приличными темпами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
