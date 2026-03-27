Медведев: В 2026 году контракт с Минобороны заключили свыше 80 тысяч человек

По его словам, с начала текущего года контракт с Минобороны страны о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек.

«Плюс к этой цифре ещё и добровольцы», - указал Медведев.

Он добавил, что речь идёт о бойцах, которые уже прибыли к местам несения службы.

Ранее замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой заявил, что в 2026 году планируется подготовить более 70 тысяч специалистов в интересах беспилотных войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

