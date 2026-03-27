Медведев: В 2026 году контракт с Минобороны заключили свыше 80 тысяч человек

Комплектование российских Вооруженных Сил идёт «вполне приличными темпами». Как пишет РИА Новости, об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Путин запретил выдворять из РФ служащих в российской армии иностранцев

По его словам, с начала текущего года контракт с Минобороны страны о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек.

«Плюс к этой цифре ещё и добровольцы», - указал Медведев.

Он добавил, что речь идёт о бойцах, которые уже прибыли к местам несения службы.

Ранее замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой заявил, что в 2026 году планируется подготовить более 70 тысяч специалистов в интересах беспилотных войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
