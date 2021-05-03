В Курганской области увеличили вознаграждение за информацию о поджигателях лесов

Граждане должны направить письменное заявление в правоохранительные органы или в департамент природных ресурсов с информацией о личности возможного поджигателя. «Выплаты производятся при наличии документа, подтверждающего возбуждение уголовного или административного дела по факту, указанному в сообщении», — сообщило правительство региона.

На территории Курганской области произошло 102 лесных пожара и 526 ландшафтных пожаров. В Кургане 1 мая в результате пожара на площади 1,7 тысяч квадратных метров сгорели семь домов, а 2 мая произошел пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров в заброшенных дачах на шоссе Тюнина, сообщили «Известия».

