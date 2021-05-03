В Курганской области увеличили вознаграждение за информацию о поджигателях лесов

Власти Курганской области увеличили до 10 тысяч рублей сумму вознаграждения за информацию о виновниках лесных пожаров, сообщили в Telegram-канале правительства области.

Сумму вознаграждения увеличили по инициативе губернатора региона Вадима Шумкова. До этого она составляла две тысячи рублей.

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Граждане должны направить письменное заявление в правоохранительные органы или в департамент природных ресурсов с информацией о личности возможного поджигателя. «Выплаты производятся при наличии документа, подтверждающего возбуждение уголовного или административного дела по факту, указанному в сообщении», — сообщило правительство региона.

На территории Курганской области произошло 102 лесных пожара и 526 ландшафтных пожаров. В Кургане 1 мая в результате пожара на площади 1,7 тысяч квадратных метров сгорели семь домов, а 2 мая произошел пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров в заброшенных дачах на шоссе Тюнина, сообщили «Известия».

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ФОТО: ГУ МЧС по Еврейской автономной области
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