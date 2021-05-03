При пожаре в жилом доме в Москве погиб один человек

В трехэтажном жилом доме в центре Москвы произошел пожар, сообщает ГУ МЧС города.

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Сообщение спасателям о возгорании поступило в 00:34. Огонь вспыхнул по адресу: улица Садовая-Каретная, дом 24/7, где находится трехэтажный жилой дом.

С первого и второго этажей были спасены девять человек. В результате пожара один из жильцов погиб.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:МоскваПожар
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