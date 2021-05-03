При пожаре в жилом доме в Москве погиб один человек
3 мая 202102:03
В трехэтажном жилом доме в центре Москвы произошел пожар, сообщает ГУ МЧС города.
Сообщение спасателям о возгорании поступило в 00:34. Огонь вспыхнул по адресу: улица Садовая-Каретная, дом 24/7, где находится трехэтажный жилой дом.
С первого и второго этажей были спасены девять человек. В результате пожара один из жильцов погиб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru