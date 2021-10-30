В КС готовы рассмотреть жалобы на законодательство об иноагентах

«Если же говорить о последних изменениях законодательства, определяющего статус некоммерческих организаций и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, то соответствующие нормативные положения в Конституционном суде на данный момент не оспаривались. Если такие жалобы поступят, суд в установленном порядке будет решать вопрос о возможности их принятия к рассмотрению», - заявил Марвин.

В рассмотрении жалоб, которые ранее поступали в КС, было отказано, потому что «оценка фактических обстоятельств, на которые чаще всего ссылались заявители применительно к делу, не входит в компетенцию суда».

Зампредседателя Конституционного суда также подчеркнул, что «законодательная конструкция некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, не предполагает негативной оценки такой организации со стороны государства законодательно».

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН поддержал обращение актеров Константина Хабенского, Чулпан Хаматовой и режиссера Тимура Бексамбетова к президенту Владимиру Путину не распространять на организации действие закона об иноагентах.



Виктор Гусев: «Да, я согласен. Хорошо бы изменить закон, а нельзя его вообще отменить?» -поинтересовался он.

