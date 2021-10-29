Гусев: Камеры и видеонаблюдение - это необходимость
Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
СМИ предупредили о росте цен на новые автомобили до конца года
Цены на новые автомобили в России продолжают расти и до конца года увеличатся в среднем на 3-5%
Виктор Гусев: «Ну, коллеги, неправильная подача информации. Надо говорить: цены на новые автомобили продолжают расти, но до конца года увеличатся не больше, чем на 3-5%», - сыронизировал он.
В России начали тестировать технологию предотвращения нападений в школах
Камеры видеонаблюдения установят у российских школ в связи с ростом числа массовых стрельб в учебных заведениях. Системы смогут идентифицировать потенциальных стрелков поблизости.
Виктор Гусев: «Вот такая жизнь, чем больше камер наблюдения, где бы то ни было, тем лучше. Когда-то мы читали книгу Оруэлла «1984» и нам казалось, что камеры видеонаблюдения - это мрачная примета тоталитарного общества. А вот выясняется, что это, увы, практическая необходимость», - отметил собеседник НСН.
Суд в Одессе обязал воров прочесть «Приключения Тома Сойера».
Малиновский суд Одессы вынес приговор двум ворам после кражи автомагнитол. Им назначили год условно. Также суд обязал их прочесть стихи Тараса Шевченко и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, для того, чтобы развить понимание отношений собственности и общечеловеческих ценностей, следует из судебного решения.
Виктор Гусев: «Очень интересный приговор. Но я бы все-таки назначил им «Преступление и наказание»», - предложил спортивный комментатор.
Хаматова, Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина изменить закон об иноагентах
Российские благотворительные фонды обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не распространять на организации действие закона об иноагентах.
Виктор Гусев: «Да, я согласен. Хорошо бы изменить закон, а нельзя его вообще отменить?» -поинтересовался он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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