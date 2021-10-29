Гусев: Камеры и видеонаблюдение - это необходимость

Виктор Гусев: «Вот такая жизнь, чем больше камер наблюдения, где бы то ни было, тем лучше. Когда-то мы читали книгу Оруэлла «1984» и нам казалось, что камеры видеонаблюдения - это мрачная примета тоталитарного общества. А вот выясняется, что это, увы, практическая необходимость», - отметил собеседник НСН.

