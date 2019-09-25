В Крыму заработали мобильные бригады по вакцинации от гриппа
Мобильные бригады для вакцинации от гриппа созданы в Крыму. Как сообщает КИА, об этом рассказал замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский. По его словам, специалисты уже выезжают в школы и другие учебные заведения.
В свою очередь, главный внештатный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава республики Крым Людмила Прокудина заявила, что бригады могут быть отправлены и на предприятия – в том случае, если такой запрос поступит от руководителя.
Между тем, вакцинация в Москве началась в начале сентября. Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН отметил, что популяризация отказа от прививок негативно сказывается, в первую очередь, на здоровье детей. По его словам, пониженный иммунитет граждан выгоден как фармакологическим компаниям, так и спецслужбам, которые стремятся создать напряжение в российском обществе.
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