В Крыму заработали мобильные бригады по вакцинации от гриппа

Мобильные бригады для вакцинации от гриппа созданы в Крыму. Как сообщает КИА, об этом рассказал замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский. По его словам, специалисты уже выезжают в школы и другие учебные заведения.

В свою очередь, главный внештатный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава республики Крым Людмила Прокудина заявила, что бригады могут быть отправлены и на предприятия – в том случае, если такой запрос поступит от руководителя.