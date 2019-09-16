В Депздраве развенчали мифы об опасности вакцинации

Доводы противников вакцинации не имеют научного подтверждения и являются всего лишь мифами, заявил АГН Москва врач Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Олег Филиппов.

По его словам, самый распространённый миф о том, что «от прививки будет намного хуже, чем без неё». То, какими осложнениями сопровождались прививки два века назад и ситуация сегодняшнего дня, по его утверждению, не имеет ничего общего.

«Развитие вакцинопрофилактики неизменно сопровождалось инцидентами реакций и осложнений у вакцинированных. Именно этот страх почти два века назад стал основной причиной антипрививочных настроений. Сегодня же вероятность осложнения от вакцины в тысячи раз меньше, чем вероятность заболеть инфекцией и получить осложнения от болезни», — аргументировал врач.

Также он назвал голословным утверждение о том, что якобы прививки губят иммунную систему. Не спасёт от заболевания и один здоровый образ жизни, вопреки распространённому суждению.