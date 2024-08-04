В Крыму задержаны подозреваемые в избиении боксера-чемпиона
В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которых подозревают в избиении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, сообщает в Telegram прокуратура Крыма.
Это жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения. В массовой драке участвовало не менее восьми человек. Полиция завела уголовное дело по статьям «хулиганство» и «причинение тяжкого вреда здоровью».
Спортсмен и его товарищ пытались словесно остановить злоумышленников, которые избивали неизвестного им молодой человека. Двали лишился глаза, заступившись за подростка в Феодосии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru