СМИ: В Москве в баре избили бывшего игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса
В Москве в баре Babes never die на 1-й Тверской-Ямской после финала Евро-2024 произошла драка с участием бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, сообщает Telegram-канал Mash.
Со слов свидителей, между Канчельскисом и болельщиком произошел конфликт. В течение нескольких часов мужчины обменивались оскорблениями, после чего экс-футболист «Манчестера», предположительно, нанес удар в челюсть своего оппонента и получил аналогичный ответ.
Сотрудники бара пытались привести в чувства Андрея в течение получаса, однако безуспешно, поэтому на место вызвали скорую помощь. Медики по прибытии диагностировали у него травму головы и оказали необходимую помощь на месте, без необходимости госпитализации.
В пике своей карьеры Андрей Канчельскис являлся игроком «Манчестер Юнайтеда» стартового состава. Он до сих пор считается одним из ведущих игроков клуба эпохи под руководством Сэра Алекса Фергюсона. Канчельскис был победителем Кубка Англии и Суперкубка Европы, последний из которых завоевывал дважды, передает «Радиоточка НСН».
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