СМИ: В Москве в баре избили бывшего игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса

Сотрудники бара пытались привести в чувства Андрея в течение получаса, однако безуспешно, поэтому на место вызвали скорую помощь. Медики по прибытии диагностировали у него травму головы и оказали необходимую помощь на месте, без необходимости госпитализации.

В пике своей карьеры Андрей Канчельскис являлся игроком «Манчестер Юнайтеда» стартового состава. Он до сих пор считается одним из ведущих игроков клуба эпохи под руководством Сэра Алекса Фергюсона. Канчельскис был победителем Кубка Англии и Суперкубка Европы, последний из которых завоевывал дважды, передает «Радиоточка НСН».

