СМИ: Чемпион России по боксу лишился глаза, заступившись за подростка в Феодосии

Спортсмен и его товарищ пытались словесно остановить злоумышленников, которые избивали неизвестного им молодой человека, но в ответ агрессивные мужчины накинулись на боксера, повалили его на землю и добили ногами. Его другу сломали руку.



Юношу госпитализировали, врачи пытаются спасти поврежденный глаз, сейчас им боксер видеть не может. Если зрение не удастся восстановить, понадобится протезирование. Как сказал сам Дмитрий Telegram-каналу Shot, карьеры в боксе у него больше не будет.



Заведено уголовное дело по статье «хулиганство», сообщили в СУ СК по Крыму и Севастополю.

Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Двали, пострадавшим в ходе драки.



Дмитрий Двали — мастер спорта России международного класса, чемпион мира среди военнослужащих, чемпион России среди молодежи до 22 лет. Брал бронзу на чемпионате мира среди любителей (IBA), а в апреле этого года стал чемпионом Европы на турнире в Белграде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

