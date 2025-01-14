В Крыму задержали мужчину за похищение людей для принудительных работ
В Крыму правоохранители задержали 33-летнего жителя Красноперекопска, которого подозревают в похищении бездомных для принудительных работ на сельскохозяйственных полях. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета.
По данным следствия, с августа 2023 года по декабрь 2024 года мужчина находил бездомных на территории полуострова, лишал их документов и имущества, а затем удерживал в бараке на территории своего домовладения. Пострадавших он заставлял работать на полях, применяя насилие к тем, кто пытался сбежать.
Помимо этого, подозреваемый, по данным следователей, снял с банковских карт жертв более 150 тысяч рублей, начисленных им в качестве социальных выплат.
В рамках расследования были допрошены свидетели и потерпевшие. Следственные органы продолжают работать над восстановлением прав пострадавших и их реабилитацией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru