СК завершил расследование дела бывших силовиков, обвиняемых в похищениях людей

Следственный комитет завершил расследование дела бывших сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в похищениях и убийствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

11 фигурантам инкриминируется более 30 преступлений, включая заказные убийства, похищения и вымогательства. Следствие считает, что среди заказчиков преступлений была женщина, находящаяся под стражей.