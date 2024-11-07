СК завершил расследование дела бывших силовиков, обвиняемых в похищениях людей

Следственный комитет завершил расследование дела бывших сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в похищениях и убийствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

11 фигурантам инкриминируется более 30 преступлений, включая заказные убийства, похищения и вымогательства. Следствие считает, что среди заказчиков преступлений была женщина, находящаяся под стражей.

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В ходе расследования были установлены связи преступников с более чем 30 эпизодами, совершенными в период с 2000 по 2004 год. Среди жертв банды — предприниматели, чиновники и криминальные элементы. Несколько участников банды, признав вину, заключили досудебные соглашения и помогли раскрыть другие преступления.

Среди обвиняемых — бывшие силовики, включая Алексея Алпатова и Павла Христева, которых следствие считает руководителем группы. Все обвиняемые знакомятся с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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