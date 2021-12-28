В Крыму временно отменили QR-коды для общественных мест

Согласно документу, допуск совершеннолетних граждан в общественные места будет осуществляться только при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса с 20 января 2022 года.

До этой даты посещать предприятия общепита, салоны красоты и парикмахерские, фитнес-центры и иные объекты спорта, а также организации досуга граждан и ТРЦ можно будет без предъявления QR-кода.

Ранее о частичной отмене системы QR-кодов с 28 декабря заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщает RT.

