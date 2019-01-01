В Крыму установлены штрафы за нарушение требований к пляжам

Ранее депутат и украинский политолог рассказали НСН, почему призывы Зеленского вернуть Крым являются бессмысленными.

Депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев в интервью НСН посоветовал Владимиру Зеленскому думать о гражданах своей страны, а не о жителях российского полуострова, которые от него ничего не ждут.

В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что Зеленскому на посту президента Украины не получится наладить отношения с Крымом без поддержки в силовых структурах.

«Это соответствует внутренним установкам самого Зеленского, который говорит, что надо слушать людей. Большинство людей разделяют такую позицию. Думаю, что он прислушается, но вопрос в том, сможет ли он это реализовать, учитывая, что у нас есть агрессивное меньшинство, которое будет этому противостоять. Для того, чтобы Зеленскому двигаться по этому пути, ему нужно иметь хорошую опору в силовых структурах», - сказал украинский политолог.





