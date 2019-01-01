Отмена роуминга в Крыму не повлечёт рост цен на связь

В Крыму отменят национальный роуминг с 1 июня. Об этом рассказал глава ФАС Игорь Артемьев, сообщает ТАСС. По его словам, компенсировать потери прибыли от этого решения операторы полуострова смогут за счёт увеличения притока клиентов. Также власти занимаются созданием условий, которые помогут операторам связи зарабатывать не за счёт высоких цен, а за счёт оборота.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН успокоил крымчан, заверив — компании найдут другой способ вернуть свою прибыль, не поднимая тарифы.

«Не думаю, что могут из-за этого поднять цены. Крымчане не так богаты, чтобы переплачивать. Оператор всё равно должен сохранить определённый уровень своих доходов. Но напрямую никто не даст повышать цены. Здесь можно зарабатывать на предложении всяких новых услуг, не связанных напрямую с передачей голоса или SMS. Там большое поле для деятельности. Маркетинговые службы любого оператора придумают, что предложить клиенту, чтобы это не было явным повышением цены при отсутствии роуминга, но было приятно и пополняло кассу оператора», — объяснил Букштейн.