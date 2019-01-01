Отмена роуминга в Крыму не повлечёт рост цен на связь
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» объяснил НСН, как местные операторы будут восполнять потерянную с отменой роуминга прибыль.
В Крыму отменят национальный роуминг с 1 июня. Об этом рассказал глава ФАС Игорь Артемьев, сообщает ТАСС. По его словам, компенсировать потери прибыли от этого решения операторы полуострова смогут за счёт увеличения притока клиентов. Также власти занимаются созданием условий, которые помогут операторам связи зарабатывать не за счёт высоких цен, а за счёт оборота.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН успокоил крымчан, заверив — компании найдут другой способ вернуть свою прибыль, не поднимая тарифы.
«Не думаю, что могут из-за этого поднять цены. Крымчане не так богаты, чтобы переплачивать. Оператор всё равно должен сохранить определённый уровень своих доходов. Но напрямую никто не даст повышать цены. Здесь можно зарабатывать на предложении всяких новых услуг, не связанных напрямую с передачей голоса или SMS. Там большое поле для деятельности. Маркетинговые службы любого оператора придумают, что предложить клиенту, чтобы это не было явным повышением цены при отсутствии роуминга, но было приятно и пополняло кассу оператора», — объяснил Букштейн.
Однако, по его словам, из-за санкций не стоит ждать в ближайшем будущем появления на полуострове крупных российских операторов. С новыми правилами игры справятся и местные, пусть и не без скрытой помощи «большой четвёрки», добавил эксперт.
«У меня есть ощущение, что местные крымские операторы — это неявные “дочки” больших российских. Раньше там были “Киев стар” и так далее, а потом появились новые имена. Не думаю, что это саморождённое произведение искусства. Но операторы “большой четвёрки”, думаю, будут осторожничать. Мы получаем релизы с предложениями, но у крупных игроков, как правило, есть пометка — “Кроме Крыма и Севастополя”. Их понять можно, у них могут возникнуть проблемы вне России. Им нужно свой бизнес охранять. Даст бог, со временем окружение России успокоится, поймёт, что это не игрушки, и тогда крупные операторы туда придут. Хотя там и свои есть, которые будут просто сотрудничать, не показывая, что это работает крупный российский оператор с иностранным участием», — заключил Букштейн.
Добавим, в данный момент на полуострове работают четыре оператора: «К-Телеком», «КТК-Телеком», «Крымтелеком» и «Севтелеком». Национальный роуминг в России будет отменён с 1 июня 2019 году, согласно соответствующему закону, принятому Госдумой и подписанному президентом страны. С этого момента все операторы будут обязаны предоставлять услуги своим абонентам на всей территории России по одинаковым условиям в независимости от региона, в котором они находятся.
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