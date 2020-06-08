В Крыму с 15 июня санатории откроют для жителей полуострова

По данным агентства, соответствующее решение принял глава республики Сергей Аксенов. Уточняется, что у желающих заехать в санаторий или гостиницу должна быть регистрация в Севастополе или в Крыму.



На прошлой неделе сообщалось, что российские туристы стали массово отменять бронирования в объектах размещения Крыма и Сочи. Отмечалось, что, по данным Ассоциации малых отелей Крыма, на период в начале июня снято порядка 40 процентов заявок, также отменяются поездки, запланированные на июль и август.

