В Крыму с 15 июня санатории откроют для жителей полуострова

Гостиницы с медицинской лицензией и санатории Крыма с 15 июня смогут размещать жителей полуострова. Об этом сообщает «КИА».

В Крыму планируют с 1 июля принимать туристов

По данным агентства, соответствующее решение принял глава республики Сергей Аксенов. Уточняется, что у желающих заехать в санаторий или гостиницу должна быть регистрация в Севастополе или в Крыму.

На прошлой неделе сообщалось, что российские туристы стали массово отменять бронирования в объектах размещения Крыма и Сочи. Отмечалось, что, по данным Ассоциации малых отелей Крыма, на период в начале июня снято порядка 40 процентов заявок, также отменяются поездки, запланированные на июль и август.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:Крым
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