В Крыму планируют с 1 июля принимать туристов

Власти Крыма планируют начать принимать туристов из других регионов РФ с начала июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтуризм республики.

Отмечается, что данное решение находится на согласовании с федеральными властями.

Также в республике с 15 июня по плану намерены открыть санатории и гостиницы с медицинской лицензией. Уточняется, что на территории республики около 45 таких учреждений.

Накануне сообщалось, что российские туристы стали массово отменять бронирования в объектах размещения Крыма и Сочи. Отмечалось, что, по данным Ассоциации малых отелей Крыма, на период в начале июня снято порядка 40 процентов заявок, также отменяются поездки, запланированные на июль и август.

