В Крыму планируют с 1 июля принимать туристов
Власти Крыма планируют начать принимать туристов из других регионов РФ с начала июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтуризм республики.
Отмечается, что данное решение находится на согласовании с федеральными властями.
Также в республике с 15 июня по плану намерены открыть санатории и гостиницы с медицинской лицензией. Уточняется, что на территории республики около 45 таких учреждений.
Накануне сообщалось, что российские туристы стали массово отменять бронирования в объектах размещения Крыма и Сочи. Отмечалось, что, по данным Ассоциации малых отелей Крыма, на период в начале июня снято порядка 40 процентов заявок, также отменяются поездки, запланированные на июль и август.
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