В Крыму разрешили продавать не более 20 литров топлива в одни руки

По его словам, общественный транспорт, соцобъекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полной мере.

«Информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию республики будет озвучена до конца дня 3 октября», - написал он.

Ранее Аксёнов заявил, что в Крыму заморозили цены на топливо и разрешили продавать не более 30 литров в одни руки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

