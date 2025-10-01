В Крыму разрешили продавать не более 20 литров топлива в одни руки

Власти Крыма приняли решение ещё болльше ограничить объём продажи топлива в одни руки - не более 20 литров. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в регионах РФ

По его словам, общественный транспорт, соцобъекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полной мере.

«Информация об организации стабильных поставок требуемого объема топлива на территорию республики будет озвучена до конца дня 3 октября», - написал он.

Ранее Аксёнов заявил, что в Крыму заморозили цены на топливо и разрешили продавать не более 30 литров в одни руки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

