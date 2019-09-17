«Зараза расползается». Ветеран «Альфы» о выявленных в 17 регионах ячейках ИГ

Сотрудники ФСБ и МВД в текущем году сумели выявить законспирированные террористические ячейки группировки «Исламское государство», запрещённой в России, в 17 регионах. Как заявил руководитель главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных в интервью журналу «Полиция России», деятельность террористических ячеек была пресечена в Москве и Московской, Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, республиках Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, о чем говорит такая статистика.