«Зараза расползается». Ветеран «Альфы» о выявленных в 17 регионах ячейках ИГ
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» рассказал НСН, о чем говорит представленная МВД статистика за 2019 год.
Сотрудники ФСБ и МВД в текущем году сумели выявить законспирированные террористические ячейки группировки «Исламское государство», запрещённой в России, в 17 регионах. Как заявил руководитель главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных в интервью журналу «Полиция России», деятельность террористических ячеек была пресечена в Москве и Московской, Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, республиках Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, о чем говорит такая статистика.
«Настораживает то, что если раньше основная проблема была у нас на Северном Кавказе и в тех регионах, где в наших республиках исповедуют ислам, то 17 регионов, и уже в центральной России, это неприятный момент. По всей видимости, эта зараза расползается по всей России и не ограничивается каким-то регионом или людьми, которые исповедуют ислам», — сказал он.
Добавим, что по данным Ильиных, за первые шесть месяцев этого года МВД и ФСБ выявили 972 преступления террористического характера.
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