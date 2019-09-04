В Крыму прогнозируют ливни с градом 5 сентября

Ливни, град и грозы прогнозируются на территории Крыма в ближайший четверг. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Отмечается, что ухудшение походных условий связано с надвигающимся холодным фронтом. По данным синоптиков, ожидается усиление ветра до 20-24 м/с.

Ранее сообщалось, что число туристов, посетивших Крым за прошедшее лето, выросло на 11% по сравнению с летом 2018 года.





