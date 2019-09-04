В Крыму прогнозируют ливни с градом 5 сентября
4 сентября20:59
Ливни, град и грозы прогнозируются на территории Крыма в ближайший четверг. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на местный Гидрометцентр.
Отмечается, что ухудшение походных условий связано с надвигающимся холодным фронтом. По данным синоптиков, ожидается усиление ветра до 20-24 м/с.
Ранее сообщалось, что число туристов, посетивших Крым за прошедшее лето, выросло на 11% по сравнению с летом 2018 года.
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