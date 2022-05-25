В Крыму призвали исключить английский язык из школьной программы

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что английский язык необходимо убрать из школьной программы. По его мнению, вместо него надо изучать «свои языки».

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«Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» - цитирует политика ТАСС.

Константинов заявил, что «тупое следование за чужой цивилизацией опасно». Он пояснил, что если ребенок будет изучать английский, то потом захочет узнать «какая она - Англия». При этом, по словам спикера крымского парламента, «англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время - а потом на историю времени не хватает».

Ранее глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил, что Россия может отказаться от Болонской системы высшего образования и разработать собственную, которая, по его словам, будет направлена на интересы национальной экономики и возможности студентов.


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