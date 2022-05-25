В Крыму призвали исключить английский язык из школьной программы

«Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» - цитирует политика ТАСС.

Константинов заявил, что «тупое следование за чужой цивилизацией опасно». Он пояснил, что если ребенок будет изучать английский, то потом захочет узнать «какая она - Англия». При этом, по словам спикера крымского парламента, «англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время - а потом на историю времени не хватает».

Ранее глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил, что Россия может отказаться от Болонской системы высшего образования и разработать собственную, которая, по его словам, будет направлена на интересы национальной экономики и возможности студентов.



