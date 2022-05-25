В Крыму призвали исключить английский язык из школьной программы
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что английский язык необходимо убрать из школьной программы. По его мнению, вместо него надо изучать «свои языки».
«Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» - цитирует политика ТАСС.
Константинов заявил, что «тупое следование за чужой цивилизацией опасно». Он пояснил, что если ребенок будет изучать английский, то потом захочет узнать «какая она - Англия». При этом, по словам спикера крымского парламента, «англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время - а потом на историю времени не хватает».
Ранее глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил, что Россия может отказаться от Болонской системы высшего образования и разработать собственную, которая, по его словам, будет направлена на интересы национальной экономики и возможности студентов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Голикова: В России увеличилось число многодетных семей
- Глава МИД Украины назвал ситуацию в Донбассе «чрезвычайно плохой для ВСУ»
- В Крыму призвали исключить английский язык из школьной программы
- За повторное вождение без прав предложили штрафовать до 100 тыс. рублей
- Путин поручил увеличить выплаты военным, участвующим в спецоперации
- ООН: Более 70 стран находятся на грани дефолта
- «Мы это просто так не оставим»: Кадыров призвал Польшу извиниться за нападение на посла РФ
- Путин лично представил нового главу МЧС Куренкова
- Глава Минтруда назвал размер повышенной пенсии в России
- Путин заявил, что накопленная с начала года инфляция превысила 11%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru