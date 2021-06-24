В Крыму предложили создать патрули по соблюдению антиковидных мер

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с инициативой о создании в Ялте, Алуште и Симферополе специальных патрулей, которые будут следить за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщает ТАСС.

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«Есть у вас общественники, бизнес-омбудсмены в Ялте, Алуште, Симферополе. Пожалуйста, сделайте из них патруль. Если мы хотим двигаться совместно, то это должно быть движение навстречу друг другу», — заявил Аксенов на заседании оперштаба в Ялте.

По словам главы Крыма, основу таких патрулей должны составить представители бизнеса, однако в их состав могут войти и должностные лица.

Также Аксенов отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму остается тревожной, здравоохранение республики испытывает серьезную нагрузку.

Ранее власти Крыма ужесточили ограничения из-за распространения COVID-19. До 1 сентября в регионе запретили проведение развлекательных мероприятий и работу общепита в темное время суток, за исключением доставки и обслуживания навынос. В Симферополе, Симферопольском районе, Ялте, Алуште запретили работу дискотек и ночных развлекательных заведений. Также в регионе отменили выпускные вечера. Работникам сфер туризма и услуг рекомендовано пройти вакцинацию от COVID-19.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:КоронавирусСергей АксеновКрым
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