В Крыму предложили переименовать села и улицы в честь героев СВО
Небольшие населенные пункты и улицы городов следует переименовать в честь погибших героев специальной военной операции. С таким предложением выступил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.
По его словам, организация предлагает рассмотреть возможность изменения названий сел, наименования которых не имеют особой смысловой нагрузки, «условно говоря, Абрикосовка или Калиновка», а также улиц.
Кроме того, Смирнов считает, что в честь павших героев можно называть освобожденные населенные пункты в зоне СВО.
Между тем в Чите предложили назвать улицы новых районов в честь городов-побратимов в Китае и Монголии. Глава Читы Евгений Ярилов поддержал предложение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru