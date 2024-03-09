В Крыму предложили переименовать села и улицы в честь героев СВО

Небольшие населенные пункты и улицы городов следует переименовать в честь погибших героев специальной военной операции. С таким предложением выступил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.

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По его словам, организация предлагает рассмотреть возможность изменения названий сел, наименования которых не имеют особой смысловой нагрузки, «условно говоря, Абрикосовка или Калиновка», а также улиц.

Кроме того, Смирнов считает, что в честь павших героев можно называть освобожденные населенные пункты в зоне СВО.

Между тем в Чите предложили назвать улицы новых районов в честь городов-побратимов в Китае и Монголии. Глава Читы Евгений Ярилов поддержал предложение.

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ФОТО: РИА Новости
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