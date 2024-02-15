Мэр Читы поддержал инициативу назвать улицы в честь китайских городов
Глава Читы Евгений Ярилов поддержал предложение общественников назвать улицы новых районов в честь городов-побратимов в Китае и Монголии.
Он отметил, что в некоторых китайских и монгольских городах стоят памятники советским воинам. С Читой эти населенные пункты связывают добрососедские отношения, сказал мэр.
По словам Ярилова, улицы в честь китайских и монгольских городов появятся в новом микрорайоне. Он сообщил, что дал соответствующее поручение местной исполнительной власти, пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что в Чите появятся улицы Улан-Удэнская, Пекинская, Хайларская, Маньчжурская и Чойбалсана.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Флит предложил отменить визы для туристов из Китая, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о необходимости как минимум двух детей в российских семьях
- Глава Euroclear раскритиковала предложение G7 отдать замороженные активы РФ Киеву
- Врач назвала привычки, которые убивают здоровье офисных работников
- В Дагестане создадут несколько новых курортов
- Мэр Читы поддержал инициативу назвать улицы в честь китайских городов
- Арт-проект по развитию уличного искусства запущен на Сахалине
- Армия Израиля ликвидировала командира спецподразделения «Хезболлах»
- Путин сообщил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года
- Театральный фестиваль «Островский Fest» пройдет в Кинешме в августе
- Путин разрешил совершать сделки с акциями «Группы Ренессанс страхование» и Ozon
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru