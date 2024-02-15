Мэр Читы поддержал инициативу назвать улицы в честь китайских городов

Глава Читы Евгений Ярилов поддержал предложение общественников назвать улицы новых районов в честь городов-побратимов в Китае и Монголии.

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Он отметил, что в некоторых китайских и монгольских городах стоят памятники советским воинам. С Читой эти населенные пункты связывают добрососедские отношения, сказал мэр.

По словам Ярилова, улицы в честь китайских и монгольских городов появятся в новом микрорайоне. Он сообщил, что дал соответствующее поручение местной исполнительной власти, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что в Чите появятся улицы Улан-Удэнская, Пекинская, Хайларская, Маньчжурская и Чойбалсана.

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ФОТО: РИА Новости
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