В Госдуме предложили переименовать Финский залив в Кронштадтский
Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что следует переименовать Финский залив в «Невский» или «Кронштадтский», сообщает РИА Новости.
По его словам, это будет ответом на недружественные действия Финляндии в отношении России.
«Сегодня в Петербурге уже мне задают вопросы... почему у нас, например, наш любимый залив, называется «Финским»? Есть предложение вернуть ему название - «Невский», - рассказал Нилов.
Парламентарий также напомнил, что в 1723 году Пётр I назвал залив «Кронштадтским».
Ранее жители Полтавы на Украине поддержали переименование более 60 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru