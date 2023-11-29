В Госдуме предложили переименовать Финский залив в Кронштадтский

По его словам, это будет ответом на недружественные действия Финляндии в отношении России.

«Сегодня в Петербурге уже мне задают вопросы... почему у нас, например, наш любимый залив, называется «Финским»? Есть предложение вернуть ему название - «Невский», - рассказал Нилов.

Парламентарий также напомнил, что в 1723 году Пётр I назвал залив «Кронштадтским».

Ранее жители Полтавы на Украине поддержали переименование более 60 улиц, названия которых связаны с Россией, сообщает RT.

