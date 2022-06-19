В Крыму после отказа в обслуживании российским военным снесут незаконный автосервис
Незаконно построенную станцию техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма после того, как ее сотрудники отказались обслужить грузовик российских военных, снесут. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.
«После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан её снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», — приводит слова Константинова RT.
Произошедшее Константинов назвал хорошим уроком для предпринимателя, который владеет СТО. Парламентарий также считает, что владелец бизнеса «любит Украину» и поэтому «ему стоит развивать свой бизнес там».
«Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», — цитирует Константинова Газета.ru.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором российский военнослужащий сказал, что в крымском автосервисе отказались отремонтировать колесо его грузовику. Сотрудники якобы заявили, что «военным не помогают». По версии владельца сервиса Вилена Сейтосманова, инцидент является недоразумением, потому что на СТО отсутствует шиномонтажное оборудование для ремонта грузовых шин, и заявил о готовности помогать российским военным по возможности.
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